إيطاليا تُعلن عن ترحيل إمام بولونيا| من هو رجل الدين الباكستاني المتشدد ذو الفقار خان؟

في 8 أكتوبر 2024، وقع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي مرسومًا يقضى بترحيل رجل الدين الباكستاني المتشدد ذو الفقار خان، المقيم في بولونيا المعروف بـ إمام بولونيا. جاء هذا القرار في سياق مخاوف من تصاعد التعصب الإيديولوجي والمواقف المتطرفة التي أظهرها خان، ويعيش في إيطاليا منذ عام 1995.

تفاصيل الترحيل

يبلغ خان من العمر 54 عامًا، وقد تم إلغاء تصريح إقامته في نفس وقت إصداره للمرسوم. بحسب تصريحات الوزير، فإن خان قد برز في خريف 2023، بسبب "تعصبه الإيديولوجي المتزايد" و"ميله إلى المواقف المتطرفة". وقد اتُهم بطرح خطاب معادٍ للسامية ومناهض للمثليين والنسوية، بالإضافة إلى انتقاداته العنيفة للغرب. وأبرز المرسوم الإداري، أنه منذ خريف عام 2023، أظهر سلوك خان تعصبًا أيديولوجيًا متزايدًا وتحولًا نحو مواقف متطرفة.

محتوى الخطب والتصريحات

وذكرت السلطات أن نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 شمل مقاطع فيديو، اتهم فيها الدول الغربية بدعم “الصهاينة النجسين”، ودعا إلى تدمير “الظالمين”، مما يشير إلى خطره المحتمل على المجتمع.

خلال خطاباته، دعا خان إلى محاربة فرض دفع الضرائب من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن الموارد يجب أن تبقى في المجتمع المسلم. كما وصف المثلية الجنسية بأنها "مرض يجب علاجه"، واعتبر أن المسلمين لهم الحق في محاربة هذه الظاهرة.

في مايو 2024، أظهر خان دعمه لحركة حماس من على منبر المسجد، مدافعًا عنهم كمدافعين عن أراضيهم. كما صرح بأن "الإسرائيليين إرهابيون ومخادعون"، محذرًا من عواقب أفعالهم. تعكس هذه التصريحات توجهات خان المعادية للسامية والمناهضة للغرب.

الاتهامات والعلاقات المتطرفة

خان مرتبط بأفراد قيل إنهم متطرفون، حيث تم ذكره في تحقيقات تتعلق بمنظمات سياسية ودينية وإرهابية في منطقة بولونيا.

كما تم الإبلاغ عن تهديده للصحفي مجدى كريستيانو علام، الذى يعيش تحت حماية الشرطة.

موقف الحكومة الإيطالية

يعتبر ترحيل خان خطوة مهمة من قبل الحكومة الإيطالية في مكافحة خطاب الكراهية والتطرف. ورحب نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بالقرار، قائلًا: "لقد أرسلناه أخيرًا إلى منزله".

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسى إن خان أظهر "تعصبًا أيديولوجيًا متزايدًا"، وأشار إلى "ميله نحو المواقف المتطرفة"، بما فى ذلك الخطاب القوى المناهض للغرب والمعادي للسامية، فضلًا عن التصريحات المناهضة للمثليين والنسوية.

كما رحب ماوريتسيو جاسباري، عضو حزب فورزا إيطاليا، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في إيطاليا، بطرد خان. وقال: "حماية أمن بلادنا حتى يتم وقف المؤيدين المتعصبين للإرهاب قبل فوات الأوان هي أولوية بالنسبة لنا".

العقوبات الأمريكية

تزامن ترحيل خان مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مهندس معمارى فلسطينى مقيم فى جنوة يُدعى محمد حنون، الذى يُزعم أنه يجمع أموالًا لصالح حركة حماس.