أمن الجيزة يبحث عن قاتل شاب بالواحات البحرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل مقتل شاب على يد أحد اللصوص أثناء محاولة المتهم سرقة دراجة بخارية ملك المجني عليه في الواحات البحرية.

ورد بلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "وليد ص ف" مقيم بدائرة القسم وبعمل التحريات تبين قيام لص بمحاولة سرقة دراجة بخارية ملك المجني عليه وأثناء دفاع الضحية عن دراجته تعدي المتهم عليه بضربه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي اودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالقرب من مسرح الجريمة لتحديد هويتها الجاني وتتبع خط سيره وضبطه، وتم اتخاذ اتخاذ القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.