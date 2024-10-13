"استدعاء مديرالتشغيل ".. قرارات من النيابة الإدارية في حادث قطاري المنيا

أصدرت النيابة الإدارية، قرارات عاجلة في حادث قطاري المنيا الذي وقع صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 20 آخرين.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها؛ تنفيذاً لتكليفات معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية بالمنيا - القسم الثالث، معاينةً لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة محافظة المنيا.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي - نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، والسيد أحمد مصطفى - وكيل أول النيابة، لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان "ماقوسه" عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم ١٠٨٧؛ مما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عددٍ من المصابين والوفيات، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.

وقررت النيابة : استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث واستعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه؛ للوقوف على المسؤليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسئولين عنها لمساءلتهم تأديبيًا.