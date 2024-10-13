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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القليوبية تنتشح بالسواد عقب نبأ وفاة ثاني ضحايا قطاري المنيا

قطار المنيا
قطار المنيا
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اتشحت قرية كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالسواد، عقب نبأ مصرع شخص يدعى "حامد"، موظف، يبلغ من العمر 23 عامًا بعد سقوطه في ترعة الإبراهيمية، في حادث قطار المنيا.

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان يستقل القطار قادما من محافظة أسوان وأن آخر تواصل بينه وبين والدته في فجر اليوم ثم أغلق هاتفه، وأنهم علموا بالحادث من خلال أحد جيرانهم، مشيرًا إلى أن الراحل يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان يعمل بإحدى الشركات المعاونة في القطار.

وأوضح أهالي القرية أن الراحل كان العائل لأسرته، وكان يتحمل نفقات والديه، ووفاته كانت صدمة لهم جميعا، مؤكدا أن الأسرة حاليًا تنهي الإجراءات في مستشفى المنيا؛ من أجل استخراج تصريح الدفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من استخراج جثمان ثاني ضحايا حادث قطار المنيا، الذى سقطت عرباته في ترعة الإبراهيمية، لشخص يدعى حامد من كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم.

كان قد تصادم جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم القادم من أسوان باتجاه القاهرة، بين مركزي أبو قرقاص والمنيا أمام قرية ماقوسة، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وأخرى من القطار في ترعة الإبراهيمية، وأسفر عن وقوع حوالى 20 راكبا من ضحايا ومصابين وجرى الدفع ب23 سيارة إسعاف، كما تم انتشال جثمان ضحيتان من ترعة الابراهيمية.

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