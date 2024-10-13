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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الفيوم" صيانة واستبدال 2000 عداد مياه خلال سبتمبر.. صور

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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نفذت الإدارة العامة لتركيب وصيانة العدادات التابعة لقطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب بالفيوم خطة إصلاح وصيانة عدادات المياه المعطلة و التالفة بجميع مراكز المحافظة لتقليل فاقد مياه الشرب والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك  لضمان تقديم الخدمة  للمواطنين بالجودة المطلوبة وإستدامتها، وذلك بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأكد في وقت سابق على تيسير  الإجراءات على المواطنين أثناء صيانة وإصلاح العدادات المعطلة أو تركيب العدادات الجديدة، موضحاً توجه الشركة  خلال الفترة المقبلة للمزيد من التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، تجنباً لأخطاء العنصر البشري والتخلص من مشكلات تراكم الفواتير وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، ومتابعة العميل لاستهلاكه اليومي من خلال الشاشة الزكية والتحكم في كمية الاستهلاك وتقليل الفاقد كما أنها تتيح للعميل شحن الكارت بالقيمة التي يرغب بها. 

وأوضحت المهندسة اماني شكري مدير عام الإدارة العامة لصيانة وتركيب العدادات أنه تم صيانة واستبدال ٢٠٠٠ عداد مياه خلال شهر سبتمبر الماضي بمختلف مراكز المحافظة.

 

وأكدت أن الإدارة تعمل ضمن خطة لإصلاح واستبدال العدادات بالتعاون مع القطاع التجاري والإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها  واستكمال توقيع احداثيات جميع العملاء ( عدادات مسبقة الدفع) بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS تماشياً مع برامج التحولات الرقمية وحوكمة المعلومات والبيانات. 

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