إسرائيل تعلن حالة الطوارئ بعد هجوم بطائرة مسيرة جنوب حيفا وإصابة عشرات الجنود

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا، وذلك عقب تعرض المنطقة لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن إصابة عدد كبير من الجنود.

وأكدت مصادر طبية إسرائيلية أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 22 إصابة، من بينهم 3 إصابات حرجة و5 إصابات خطيرة و14 إصابة متوسطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق عسكري للوقوف على أسباب عدم تفعيل صفارات الإنذار وعدم اعتراض الطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها.

وتزامن هذا الهجوم مع اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله اللبناني في مناطق متفرقة جنوب لبنان، وذلك خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري في تلك المناطق.