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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم
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أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أننا نسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، ونحاول الحصول على مواقف من دول العالم لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال، موضحا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف «الزعيم»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية».: «نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل، ونحاول توثيق جرائم إسرائيل ونسعى لإدانتها في محكمة العدل الدولية».

وتابع: «جيش الاحتلال يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية»، لافتا إلى أن غطرسة الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة يجعله يشعر بأنه فوق القانون».


 

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