تجديد الثقة في اللجنة التنفيذية لمنطقة كرة القدم بالفيوم

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام تجديد الثقة فى اللجنة التنفيذية لمنطقة كرة القدم بالفيوم للعام الثالث على التوالي.



ضم تشكيل اللجنة الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى للمنطقة وطارق عبد المولى المدير المالى والكابتن أحمد راضى حميدة مدير شئون اللاعبين والكابتن حسنى خطيري مدير إدارة المسابقات والكابتن سيد الشورة مدير إدارة الحكام واحمد صبرى البكباشى مستشارا قانونيا للمنطقة.



يأتي قرار الاتحاد بتجديد الثقة فى اللجنة التنفيذية للمنطقة بعد الطفرة التى شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين فى مسابقات كرة القدم وإقامة مسابقات الناشئين وانتظامها، ولأول مرة يتم إقامة مهرجانات للبراعم في المحافظة.