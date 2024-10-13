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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على نهر النيل بكفر الشيخ

و3 حالات تعدي على أراضي زراعية بفوه

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
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تابع اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ حملات التصدي للتعديات على الأراضي  الزراعية، ومنع البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بجميع أنواعه.

وقال اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة فوه، إنه تم عمل حملة إزالة مكبرة  للتصدي بكل حزم لأي حالة بناء مخالف علي الارض الزراعية، وإزالتها على الفور،  ومصادرة جميع مواد البناء واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفة، والتنسيق مع الشرطة في منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 وقامت الحملة بإزالة ثلاث حالات تعدٍ على أراضي زراعية، بإجمالي 1150 مترا تقربيًا، وأربع حالات تعديات على حرم النيل بمساحة 110 أمتار تقربيًا بإجمالي إزالات 1260 مترا.
وتمت جميع الإزالات، تحت إشراف الجهاز المعاون لرئيس المركز والمدينة، بحضور، فتحي يوسف نائب رئيس المركز والمدينة، وسحر خضر نائب رئيس المركز والمدينة، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.
 وأكد، رئيس المركز والمدينة أن حملات الإزالة مازالت مستمرة يوميًا، لإزالة التعديات، واستعادة الرقعة الزراعية، مضيفًا أن الأرض الزراعية خط أحمر، سيتم التعامل بكل حسم مع المتعدين عليها.
 وشدد رئيس مدينة فوه ،على النواب ورؤساء القري المتابعة المستمرة، والمرور الميداني، ورصد أي مخالفة بناء والتصدي لها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية، بالاشتراك مع الشرطة لمنع التعديات وإزالتها في المهد.

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