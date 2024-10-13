تحرير 1107 محضرًا تموينيًا بالمخابز ومستودعات الغاز بدمياط

حرر تموين دمياط 1107 محاضر خلال حملاتها المُنفذة طوال شهر سبتمبر الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات متتالية خلال الشهر الماضي.

وأشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الفترة، قد بلغت ١١٠٧ محاضر، من بينها ١٦٤ محضرا لعدد من المخابز، لقيامهم بمخالفات تعلقت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.

وخلال المتابعة على الأسواق، تم تحرير 940 محضرًا لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية، وحالات غش تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة، والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري.

وجرى سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية، وعينات من القمح والدقيق والنخالة، وذلك بإجمالي 88 عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.



وفيما يخص متابعة حركة السلع بالأسواق، فقد تم تحرير ٤٩٦ محضر لوجود مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ، هذا وقد تم سحب عدد ١٨ عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدين للطحن و بالاضافة الى سحب ١٧ عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الصحية.

وجه محافظ دمياط باستكمال الجهود المبذولة واستمرار الحملات وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بالمواصفات المقررة ومدى الالتزام بالصلاحيات والاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقية .

وسحبت الأجهزة عدد ١٨ عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدين للطحن و بالاضافة الى سحب ١٧ عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الصحية.