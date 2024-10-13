ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وتوقعات بزيادتها نهاية العام الجاري.. "خبراء" يوضحون الأسباب.. ويحددون الوقت المناسب للشراء والاستثمار

"هل سترتفع أسعار الذهب بنهاية العام الجاري؟" سؤال متداول بين بعض المواطنين، وخاصةً المهتمين بشراء الذهب بشكل عام أو الاستثمار فيه.

ارتفع سعر الذهب في مصر ليقترب من كسر حاجز 3600 جنيه بدون مصنعية لعيار الذهب 21، وهو الأكثر تداولاً في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الأحد

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم على 4114 جنيها غير شامل المصنعية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم على 3600 جنيه بدون مصنعية، واستقرت أسعار الذهب عيار 18 اليوم على 3056 جنيها بدون مصنعية.

أما عن سعر الجنيه الذهب، استقر سعره اليوم على 28800 جنيه غير شامل المصنعية.

سعر الذهب العالمي اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد، في السوق العالمية على الارتفاع بأكثر من 1%، حيث يأتي هذا الارتفاع بعد أن عززت بيانات التضخم التي ظهرت في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ساهم زيادة الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في رفع سعر الذهب في السوق العالمي والمحلي.

واستقر سعر الذهب اليوم العالمي في المعاملات الفورية على الارتفاع بـ 1.1% إلى 2658.42 دولار للأوقية، فيما استقرت أسعار الذهب في العقود الآجلة على ارتفاع 1.4% عند 2676.30 دولار.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا 2025

كشفت البيانات، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في شهر سبتمبر، مما يشير إلى توقعات تضخم مواتية وهو ما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل؛ حيث يتوقع الخبراء أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 3000 دولار بحلول عام 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن الانتخابات.

أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب العالمي، تذبذب خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض السعر لأدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يعود إلى التعافي من جديد ليغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف، يرجع هذا بسبب تأثر السعر بالبيانات الأمريكية وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي إلى منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة، ارتفع السعر من جديد بسبب قوة هذه المنطقة ليقترب من المستوى 2660 دولار للأونصة قبل أن يغلق السعر تداولات الأسبوع فوق المستوى 2650 دولار للأونصة وهو يعد اغلاق إيجابي قد يدفع السعر إلى مزيد من الصعود واختبار قمته السعرية الأخيرة 2685 دولار للأونصة.

زيادة أسعار الذهب

وفي هذا السياق، يقول نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرشحة للزيادة في ظل تراجع أسعار الفائدة العالمية وزيادة الطلب العالمي على الذهب، فإن الذهب مرشح للارتفاع داخل الأسواق المحلية واتجاه المستهلكين حاليًا للشراء هو الأفضل وعدم التأني.

الاستثمار الآمن

كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الذهب الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين وعلى مستوى العالم أجمع، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع والانخفاض يوميًا، حيث يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في بعض الأعيرة الذهبية، والاستثمار طويل المدى فيه يحقق مكاسب كبيرة لأصحابه.

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميًا، ويعتمد سعر الذهب المحلي في تسعيره على حركة سعر الذهب العالمي.