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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تطوير وتجميل حديقة العائلات بفوه بكفرالشيخ

لتقديم خدمات لائقة بالمواطنين

تطوير وتجميل حديقة
تطوير وتجميل حديقة فوه بكفرالشيخ
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تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات وإعادة تجميل وغسيل البلدورات وقص وتهذيب الأشجار؛ وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. 

يأتي ذلك في إطار خطة الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق من دهان البلدورات وتقليم الأشجار ودهان المقاعد، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد خلف مدير حديقة العائلات بفوه والعاملين بها.
 وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن أعمال التجميل تتوالى بمدينة فوه؛ حيث سيتم الانتهاء من عملية تجميل البلدورات، وجارٍ أعمال المتابعة لعمليات التجميل والتطوير وتقليم الأشجار بالمدينة لتكون واجهة حضارية للمواطنين.

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تطوير وتجميل حديقة العائلات بفوه محافظة كفر الشيخ فرع النيل برشيد مركز ومدينة فوه المظهر الجمالي والحضاري