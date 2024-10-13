وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد "Dimitris Copelouzos"، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "Copelouzos" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان GREGY.

وأكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذى توليه مصر لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر واليونان.

وأكد وزير الخارجية أن الشراكة بين البلدين تشمل قطاعات محورية هامة من بينها قطاع الطاقة، وتحديداً مجال الربط الكهربائى الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين، لاسيما وأن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد عبد العاطى على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين بما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان وتحقيق الفوائد المشتركة.