عرض طفل تحرش به مدرس بالمقطم على الطب الشرعي

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة تعرض طفل في المرحلة الابتدائية، للتحرش من مدرس داخل المدرسة.

وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة، وما تعرض له الطفل من آثار الاعتداء، والتحفظ علي متعلقات المدرس وإرسالها للطب الشرعي، للتأكد من صحة ارتكابه الواقعة.

وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستدعاء العاملين بالمدرسة لسؤالهم حول الواقعة، والتحرى حول سلوك المتهم، وباشرت التحقيق معه.

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مدرس تربية رياضية بإحدي مدارس اللغات بمنطقة المقطم، لقيامه بالتحرش بطالب داخل دورة المياه.

وورد بلاغ لقسم شرطة المقطم من النجدة بشكوى بمدرسة لغات - دائرة قسم شرطة المقطم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع سيدة تبلغ من العمر ٣٧ مهندسة، ومقيمة دائرة القسم، وبصحبتها نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وقررت بتضررها من شخص يبلغ من العمر ٣٦ سنة، مدرس تربية رياضية بالمدرسة ومقيم دائرة القسم لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة وعثورها على آثار السائل منوي ببنطاله من الخلف "تم التحفظ على البنطال".

وبمواجهة المشكو فى حقه، أنكر ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.



