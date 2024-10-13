مصرع شاب أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، في قرية تابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، أمام محطة نشرت ، أثناء محاولته عبور شريط السكك الحديدية .

وكان اللواءإيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة قلين ، وشرطة محطة قطارات كفرالشيخ ، بورود بلاغ ، من ناظر محطة قطار نشرت ، باصطدام قطار بشاب يدعي ، محمد ص أ - 22 سنة ، أثناء عبوره شريط القطار للحاق بالقطار.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قلين ، إلي مكان البلاغ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قلين المركزي ، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وطلب تحريات المباحث في الواقعة ، وإخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى.