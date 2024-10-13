أبو الغيط: مصر لم تخش القدرة النووية الإسرائيلية وانتصرت عليها في 1973

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه خلال زيارته لسوريا ومقابلة الرئيس السورى بشار الأسد عام ٢٠٠٦ بعد العدوان الإسرائيلى على لبنان قال له وليد المعلم وزير الخارجية السورى إن إيران لم تكن بعيدة عن دفع حزب الله لمواجهة إسرائيل.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب الله يحصل على تمويل وأسلحة من إيران.

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية اهتزت بعد العديد من الصعوبات وغزوها في 2006، مضيفا أن من توابع القضية الفلسطينية قيام تل أبيب بغزو لبنان عام 1978 ومرة أخرى عام 1982.

وأردف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إيران تسعى للحصول على أوراق لعب على المسرح السياسي الإقليمي لتؤثر على القرار.

وشدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن المشكلة الفلسطينية لم تعد قاصرة على النزاع الفلسطيني الإسرائيلى على أرض فلسطين، مشددا على أن الدولة الفلسطينية قادمة .

وأكمل أنه لم تعد القضية الفلسطينية في المنطقة والشرق الأوسط وإنما النزاع بين إيران والعالم الغربي، موضحا أن القدرة النووية في المفهوم الاستراتيجي ينبغي ألا تكون مثار فزع ولا تؤثر كثيرا لأنها لا تستخدم إلا للردع.

واختتم: ماذا فعلت القدرة النووية الإسرائيلية في حرب 73 ومصر لم تخشاها وحاربت وانتصرت؟معلقا: القدرة النووية يجب ألا تكون فزع للمواطنين ولكن لا بد من وجود سلاح معادل للقدرة النووية الإسرائيلية.

