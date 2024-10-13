إصابة 40 طالبا بالإغماء بسبب "إسبراى" بجامعة بدر بالقاهرة

أصيب 40 طالبا بالإغماء بعد قيام زميل لهم برش مادة تؤدي للإغماء “اسبراي” داخل جامعة بدر بالقاهرة .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أدارة جامعة بدر بوجود حالات إغماء اختناق وضيق تنفس، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام أحد الطلبة برش مادة تؤدي للاغماء (self defence) بجامعة بدر على سبيل المزاح بمنطقة الطعام مما أدى إلى إغماء نحو 40 طالبا، وتم نقلهم إلى مستشفى بدر للعلاج، وتم ضبط الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.