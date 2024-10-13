إصابة 39 إسرائيليًا بمسيرة ضربت مستوطنة بنيامينا بحيفا

هاجمت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، اليوم، منطقة بنيامينا شرقي حيفا ما تسبب في تدمير كبير بالمنطقة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارة التي نفذتها المسيرة تسببت في إصابة 39 إسرائيليا بينهم 8 بحالة خطرة.



وكشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 3 مصابين في سقوط المسيرة أصيبوا بجروح حرجة و5 بجروح خطيرة و14 بجروح متوسطة.



وكانت هجمات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان منها هرمل وبعلبك بالمقاتلات الحاملة للقذائف، ما تسبب في تدمير كبير للبنية التحتية في جنوب لبنان.



وكان حزب الله اللبناني قد كشف عن مواجهات تمت بينه وبين قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى مناطق وقرى في جنوب لبنان.