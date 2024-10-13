تجهيز وحدتي علاج طبيعي للأطفال في حوش عيسى وأبوحمص بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تجهيز وحدتي علاج طبيعي للأطفال في مستشفى حوش عيسى والمستشفى التخصصي بأبوحمص.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم تجهيز هذه الوحدات بدعم من المجتمع المدني، تخليدًا لذكرى الفقيدة الدكتورة جيهان مسعد، أستاذة العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.

وأشاروكيل الوزارة، في بيان له ، إلى أنه تم تجهيز وحدة علاج طبيعي للأطفال في مستشفى حوش عيسى المركزي بالتبرعات، بينما تم تجهيز وحدة أخرى في مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص بتجهيزات كاملة من وزارة الصحة.

وأشاد “عبدالجواد”، بجهود فريق إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية وبتفاني الدكتورة هبه عبد الكريم والدكتور مصطفى محفوظ والدكتور محمد غزلان، وحثهم على مواصلة الجهد وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات العلاج الطبيعي لأطفال البحيرة.