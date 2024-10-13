أحمد أبو الغيط: مستحيل هيمنة 8 ملايين إسرائيلي على الشرق الأوسط

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو امتداد لفوضى 2011 والربيع المأساوي، لافتا إلى أن إسرائيل تريد إضعاف الشرق الأوسط وتغيير جغرافيا والجيوسياسية للإقليم، وفق ما قاله بنيامين نتنياهو.

وأضاف أبو الغيط خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو هو صاحب مخطط تدمير العراق وسوريا، مشددا على أننا يجب أن لا نسمح لدعاة حقوق الإنسان في الغرب بالحديث عن تلك الحقوق مرة أخرى بعد ما شاهدناه في غزة.

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: فوضى 2011 سبب كبير فيما يحدث الآن بالشرق الأوسط، ونتنياهو يفرض حصارا وقسوة بالغة الشدة على أهالي قطاع غزة، زيادة على ارتكاب الاحتلال جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وواصل أبو الغيط: دعاة حقوق الإنسان يريدون تهجير أبناء غزة من أراضيهم سنوات عدة لحين قيام غزة من جديد، لكن لن تقام غزة بفكر التهجير، ولو قامت غزة ستكون يهودية.

ونوه أحمد أبو الغيط أن الغرب ظالم ولم يتصدِ لإسرائيل التي تعد نتاجا للمفاهيم الغربية، ويوميا يقتل نحو 100 فلسطيني ولا يتحرك الغرب بشأن مجازر الاحتلال، وهناك ظلم بين حول مقارنة ما يحدث في غزة بما يحدث في أوكرانيا.

واختتم قائلا: مستحيل هيمنة 8 ملايين إسرائيلي على الشرق الأوسط وهذا يعد من الوهم والخيال، والصدام بين إيران وإسرائيل قادم لا محال.



