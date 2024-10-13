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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يطمئن على سير العمل والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بمستشفى طلخا

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة
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أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا للاطمئنان على سير العمل وتقديم  الخدمات الطبية في الفترة المسائية  للمواطنين.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة من فريق المراجعة الداخلية والحوكمة الدكتورة ريهام الهراس والدكتورة شيماء مصباح ومن التفتيش المالى والإدارى محمد إبراهيم .

فيما شمل المرور جميع أقسام المستشفى والتأكد من جداول النوبتجيات، علاوة على تفقد  جهاز الأشعة المقطعية الجديد وقسم الغسيل الكلوي وبنك الدم والاستقبال والعيادات الخارجية.

وأطلع “مدكور” أثناء الزيارة، على قسم العمليات الجديد بعد تطويره وقسم العناية العامة، مشدداً على تلافى بعض السلبيات بالحضانات والأشعة وقائمة الانتظار بالعمليات.

وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى .

وفى ختام الزيارة تفقد وكيل الوزارة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد بالمستشفى، موجهاً بالإسراع في إجراءات إنجازه.

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