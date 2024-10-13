فريق يد الأهلي يُحقق الفوز الثاني في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال| صور

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على نظيره فريق سي إف جي الكونغولي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

حسم فريق يد الأهلي الشوط الأول بنتيجة 16 - 10، وواصل لاعبو الأهلي التفوق ليحسموا اللقاء بنتيجة 38 - 19 .

وكان فريق رجال يد الأهلي حقق الفوزعلى ميكيل الأثيوبي بنتيجة 67-1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.