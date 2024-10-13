الرئيس الإيراني: نريد بناء علاقات ودية مع جميع دول الشرق الأوسط

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران تريد بناء علاقات ودية مع روسيا وجميع دول الشرق الأوسط.

وأضاف بزشكيان، في مقابلة مع برنامج (موسكو. كرملين. بوتين)، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية مقتطفات منها: "نريد أن تكون لنا علاقات طيبة وودية مع روسيا، التي نبقي على علاقات طيبة معها منذ فترة طويلة، وكذلك مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط".

يشار إلى أنه في الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل ردا على مقتل مسؤولين كبار من حركة حماس وحزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني، وقالت إيران إن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة، في حين قالت إسرائيل إن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على البلاد، تم اعتراض معظمها.

وتوعدت إسرائيل باختيار اللحظة المناسبة لمفاجأة إيران بهجوم مضاد، بينما حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أن إسرائيل ستشهد ضربات أوسع نطاقا اذا استهدفت الأراضي الإيرانية.