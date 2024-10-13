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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يلجأ لاستخدام الروبوتات المفخخة في قطاع غزة

الروبوتات المفخخة
الروبوتات المفخخة
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن التطورات الأخيرة لجيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة  والأسلحة الحديثة الذي يستخدمها الاحتلال، بعنوان «جيش الاحتلال يلجأ لاستخدام الروبوتات المفخخة في قطاع غزة».

وجاء في التقرير: لم يدخر جيش الاحتلال الإسرائيلي جهدًا أو وسيلة لإراقة دماء الفلسطينيين على أرض قطاع غزة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم إلا ولجأ لها ولما لا فالأسلحة لديه متنوعة وكثيرة الروبوتات المفخخة أحد الأسلحة التي يلجأ إليها جيش الاحتلال بشكل كثيف خلال حربه على قطاع غزة فتدمير بواسطتها منازل الفلسطينيين واستهدفت تجمعاتهم السكنية.

وأضاف التقرير، أن اللجوء للروبوتات المفخخة من جانب الاحتلال ليس بالجديد فقد بدأ مع بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 إلا أن استخدامه زاد مؤخرًا وخاًصة خلال حصار جيش الاحتلال لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأوضح التقرير ان الأسباب التي تكمن وراء لجوء الاحتلال لهذا النوع من الروبوتات تعددت أبرزها إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة.

القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال الروبوتات المفخخة