وزير الري يلتقي نظيرته الجنوب أفريقية لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بيماى ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب افريقية ، وذلك ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه".

وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات ، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر هذا التعاون فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرا بين البلدين في مجال الموارد المائية، مشيرا لقيام الوزارة بإتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تفعيل مذكرة التفاهم .

ومن جانبها .. أعربت الوزيرة الجنوب أفريقية عن سعادتها بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين ، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية ، كما أشادت سيادتها بالتنظيم المتميز لإسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .

وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى مبادرة AWARe ، مشيرا لاهميتها فى توفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا طبقا للأولويات التى يحددها الجانب الجنوب أفريقي.

كما أشار لتقديم التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe ، داعيا جنوب افريقيا للإستفادة من هذا المركز الهام لسد فجوات المعرفة لدى جنوب افريقيا .

وقد أكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر لتطوير المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة المياه في مصر والتى يمكن نقلها للجانب الجنوب افريقى ، مثل تشكيل روابط مستخدمى المياه، وتطبيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه ، و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة فى ادارة المياه ، مشيرا للدور البارز للبحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية للتعامل مع تحديات المياه .