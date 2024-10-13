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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب "التتش"

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت ‏يوم الجمعة الماضي على استاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق لبطولة السوبر المصري.‏

النادي الاهلي ملعب التتش مارسيل كولر السوبر المصري