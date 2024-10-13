غدا.. انطلاق المنتدى الثقافي العلمي الثالث لمركز البحوث الزراعية

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المنتدى الثقافي العلمي الثالث لمركز البحوث الزراعية الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز غدا الإثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان " الثروة السمكية في مصر – الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي".

يستضيف المنتدى الدكتور محمد فتحي عثمان أستاذ الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق ورئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق والخبير العالمي في الاستزراع السمكي.

ويقام المنتدى الثقافي العلمي لمركز البحوث الزراعية برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويستضيف المنتدى رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وعمداء كليات الزراعة ومجموعة من رجال الأعمال والمختصين بالشأن الزراعي بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بخلاف مجموعة متنوعة من شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية حيث يناقش المنتدى قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك من خلال عرض قضية الثروة السمكية في مصر – الواقع والتحديات واستعراض الفرص والتحديات لتنمية تسويق أسماك المزارع في مصر وتحقيق الإكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني في خلال المناقشات والحوار الوصول بتوصيات فاعلة تخدم وتحقق أهداف الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة .