انفجار طائرة مسيرة قرب حيفا يسفر عن إصابات خطيرة

شهدت منطقة وادي عارة شمال إسرائيل انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في مدينة عكا، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا، من بينهم ستة أشخاص في حالة خطيرة، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة المسيرة اخترقت المنطقة دون إطلاق أي إنذار، مستهدفة غرفة الطعام في قاعدة اللواء جولاني، ما أدى إلى انفجارها.

ووصفت مصادر طبية حالة بعض المصابين بأنها حرجة. ونقل الموقع الإلكتروني عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله إن 20 شخصًا أصيبوا جراء الحادثة، 5 منهم في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة.

وذكر شهود عيان أن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخًا على الهدف قبل أن تنفجر.

انتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث، بينما تم استدعاء سيارات الإسعاف، وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.