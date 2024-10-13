"لظروفهم الاقتصادية وتفوقهم الدراسي".. جامعة الأقصر توافق على تسكين 84 طالبا وطالبة

عقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمتابعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2024.

ووافق أعضاء المجلس على تسكين عدد 46 طالبة وتسكين عدد 38 طالب لظروف اقتصادية واجتماعية وصحية وتفوق دراسي، وذلك بإجمالي 84 طالب وطالبة، ممن لا تنطبق عليهم شروط التسكين بالمدن الجامعية.

واعتمد أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية قرار تسكين الطلبة والطالبات بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، وذلك بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب والطالبات داخل المدن الجامعية؛ والحصول على أفضل الخدمات وكل احتياجاتهم وتوفير بيئة هادئه تساعدهم على التحصيل والتفوق، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتهيئة المناخ المناسب، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلبة والطالبات من أبناء الجامعة.

مجلس إدارة المدن يناقش قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن الجامعي

وكان مجلس إدارة المدن الجامعية؛ قد ناقش في اجتماع سابق، قواعد قبول الطلبة والطالبات القدامى والجدد للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2024 م؛ على أن يتم تسكين الطلبة والطالبات المحققين لشروط السكن بالمدن الجامعية بدءً من مطلع شهر أكتوبر الجاري، بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ( أول قسيمة )، ويتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لإستلام عدد ( 2 صورة شخصية + 2صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه + بطاقة الترشيح للطلاب الجدد مختومة من شئون الطلاب ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونه على نظام المدن الجامعية وكذلك تمهيداً لاستخراج الكارنيهات.

وتم فتح باب الالتماسات للطلاب غير مستوفيي شروط التسكين؛ حيث تكلف الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية باستقبال طلبات الالتماسات خلال الأيام العشرة الماضية.

اجتماع إدارة المدن الجامعية (1)

اجتماع إدارة المدن الجامعية (2)

اجتماع إدارة المدن الجامعية (3)

اجتماع إدارة المدن الجامعية (1)