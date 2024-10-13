بعد حادث قطاري المنيا.. 45 تصادمًا على خط أسيوط – الجيزة في إحصائية لعام 2023.. موظفو السكك الحديدية تحملوا المسؤولية في 242 حادثة.. الإهمال والرعونة وعدم الركوب بالأماكن المخصصة أبرز أسباب الحوادث

في الساعات الأولى من صباح ،اليوم الأحد، شهدت محافظة المنيا تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، في مشهد مأساوي يتكرر سنويا عشرات المرات.

وجاري الوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.

بحسب المركزي للإحصاء بلغت عدد حوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للعدد التقديري للسكان في منتصف العام الماضي 0.02 حادثة لكل 10000/نسمة، بينما بلغ معدل الحوادث بالنسبة لعدد ركاب القطارات 0.7 (حادثة لكل مليون راكب).

كما انخفض مجموع حوادث القطارات من 7 آلاف و365 حادثة بين 2014 إلى 2018، إلى 2584 حادثة بين 2019 إلى 2023.

النقل تتوعد بمحاسبة الجاني

وأشار بيان وزارة النقل، اليوم، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أكد أنه سيتم إحالة المتسببين فى الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف "الوزير" أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتهاون فى محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بـ هيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .

من المسؤول؟

تستعرض النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عدد حوادث القطارات تبعاً للمسؤولية خلال الفترة من (2019- 2023 ).

وحصدت مسؤولية الحوادث للأشخاص في السنة الماضية المعدل الأعلى حيث وصلت إلى 1015 حادثة، في حين تسبب العاملين بهيئة سكك حديد مصر في 242 حادثة.

وأسندت الحوادث الجسيمة في عام 2023 لسبب التواجد في مكان غير مصرح به بعدد 512 حادثة واجمالي حوادث الأشخاص الجسيمة لـ 626 حادثة، و87 حادثة جسيمة في استخدام المزلقانات.

نتائج حوادث القطارات

بلغ أعلى عدد حوادث قطارات "مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير" على مستوى المناطق في منطقة "الوسطى" بعدد 45 حادثة وأقل عدد في منطقة شرق الدلتا بلغ 20 حادثة لعام 2023.

مصر الوسطى هي جزء من المنطقة بين مصر السفلى ومصر العليا وتمتد من مدينة أسيوط فى الجنوب للجيزة فى شمال مصر.

بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات "مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير" 53 متوفيا و51 مصابا عام 2023.

بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات نتيجة "الأشخاص" 636 متوفي وبلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023.

بلغ عدد المتوفين في حوادث العاملين بهيئة سكك حديد مصر 5 متوفين و237 مصابا عام 2023.

حادثة قطار الشرقية

في 14 سبتمبر الماضي وقع حادث تصادم قطارين فى محافظة الشرقية، بين قطار أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 281 الزقازيق الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وتسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ركاب و53 مصابا .

وفي 2 أكتوبر الجاري تم تجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة الحقيقات.

كانت النيابة العامة قررت عرض السائقين وعمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين، على الطب الشرعي، وذلك لإجراء التحليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة، قبل إخلاء سبيل السائقين.