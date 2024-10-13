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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير العدل الفلسطيني: نسعى للحصول على رفض دولي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

غزة
غزة
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أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم أن هناك محاولات جادة للحصول على مواقف من دول العالم لرفض ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتجريم تلك الأفعال. وقال الزعيم - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد - "إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية"، معربا عن أسفه لعدم تمكن دول العالم من وقف هذه الجرائم.

  1. وأشار إلى أن وزارة العدل الفلسطينية تسعى لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لإدانتها في محكمة العدل الدولية، لافتا إلى دعم الاحتلال لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

وشدد وزير العدل الفلسطيني على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، مؤكدا أن غطرسة إسرائيل نابعة من دعم الولايات المتحدة لها.

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