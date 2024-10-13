ضبط 36 طن زيوت سيارات مغشوشة بالبدرشين في الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنظيم حملة رقابية مكبرة على المنشات المخالفة، حيث تمكنت من ضبط إحدى المنشأت التي تقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات"، وتقليد عدد من الماركات الشهيرة من زيوت السيارات بعد القيام بإعادة تدوير الزيوت المستهلكة، وتعبئتها مما يؤثر على كفاءة محركات السيارات، وذلك بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وبحوزته ٣٦ طن زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة.

و قامت مديرية التموين برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بمداهمة الموقع المذكور، وبالتفتيش تبين أن المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة، والدور الثاني والأراضي مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة، وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية 14.5 طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد 1600 جركن ماركات مختلفة باجمالى 21.5 طن، وبذلك تكون إجمالى الكمية المضبوطة 36 طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الإنتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف، وعدد 2500 جركن فارغ لماركات مختلفة، وجارب تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود التصدي لكافة أشكال الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.