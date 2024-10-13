ندوة عن انتصارات أكتوبر بمجمع إعلام السويس

نظمت محافظة السويس اليوم الأحد، ندوة تثقيفية توعوية لجهود جيش النصر لاسترداد سيناء بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع إعلام السويس فى إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد ذكرى 51 لنصر أكتوبر 1973.

وألقى اللواء أسامة منصور السواح مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، محاضرة حول روح اكتوبر والدروس الملهمة لصناعه المستقبل وذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام محافظة السويس والعميد هانى سالم محمد المستشار العسكرى وحضور قادة من قوات الدفاع الشعبى وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبية والأمنية والحزبية وأسر الشهداء 73 ومشاركة المئات من طلاب المدارس والجامعة.

ووجه اللواء أحمد الاسكندراني التهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا على أهمية هذة الندوات واستضافة ابطال القوات المسلحة لزيادة وعى الطلاب وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والشباب.

وخلال الندوة تحدث اللواء اسامة السواح عن عدد من الدروس العسكرية والتنمية وراء حرب أكتوبر المجيد بدء من نكسة ٦٧والتى تمثل اول خطوة فى انتصارات ٧٣مؤكدا على أن حرب أكتوبر مازالت تحارب ثقافة الهزيمة إلى يومنا هذا ونشر ثقافة الثقة بين المواطنين.

وقال اللواء السواح أن الجندى المصرى خير جند مصر كما قال النبى علية افضل الصلاة والسلام وان حرب أكتوبر أبرزت قدرة الجيش المصرى فى بناء قدراته بعد ٦٧فى ٦سنوات فى ملحمة وطنية بين الجيش والشعب.

كما استعرض الدروس المستفادة من نكسة ٦٧ كونها درسا قويا ومحفزا للنصر مرورا بكل الخطط التى تمت تمهيدا لحرب أكتوبر وحتى انتهاء الحرب والتعليق الصادم لإسرائيل بعد الهزيمة والراى المحلى والعالمي والدولى والعربى حول انتصارات أكتوبر وبسالة الجندى المصرى والقادة.

كما أكد السواح أن مصر عبر التاريخ بلد السلام وبلد فنون الحرب والنصر من خلال الخطة القتالية لمسرح الحرب وعبور خط بارليف وقهر الجيش الإسرائيلى الذى يزعم بأنه جيش لا يقهر وكيف أن ٨٠ الف من جنود الجيش المصرى عبروا القناة بالأسلحة والمعدات القتالية.

الندوة من تنظيم إدارة الدفاع الشعبى لمحافظة السويس وديوان عام محافظة السويس.