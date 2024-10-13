"دير شبيجل" الألمانية: الرئيس الأمريكي يزور برلين الجمعة المقبل

أفادت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور برلين يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن اضطره إعصار "ميلتون" القوي، الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى البقاء في الولايات المتحدة وتأجيل الزيارة التي كان مقررًا لها يوم الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم /الأحد/ - أن تحضيرات الحكومة والسلطات الأمنية في ألمانيا جارية للزيارة رفيعة المستوى التي سيلتقي خلالها بايدن بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولت

ومن المتوقع أن تتناول الزيارة الإجراءات المستقبلية التي سيتخذها الجانبان بشأن الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.