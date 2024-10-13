شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الأثنين، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشرقية.

وامطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 22 درجة.