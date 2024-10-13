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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري الأمم الأوروبية.. المنتخب الإنجليزي يمزق شباك فنلندا بثلاثية

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
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حقق منتخب إنجلترا فوزًا مهما على مضيفه فنلندا بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على الملعب "الأولمبي استاديون هيليسنكي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى الأمم الأوروبية.

سجل أهداف منتخب الأسود الثلاثة كلا من جاك جريليش في الدقيقة 18 والكسندر ارنولد في الدقيقة 74 وديكلان رايس في الدقيقة 84، بينما أحرز هدف منتخب فنلندا اللاعب هوسكونن في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع  المنتخب الإنجليزى رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة الأولى بالمستوى الثاني بفارق الأهداف، خلف منتخب اليونان المتصدر، بينما يقع المنتخب الفنلندى فى قاع المجموعة بدون رصيد.

وأعلن لي كارسلي المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره فنلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024، وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:
حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جويهي، ترينت الكسندر ارنولد.
خط الوسط: أنخيل جوميز، ديكلان رايس، كول بالمر، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: جاك غريليش، هاري كين.
 

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