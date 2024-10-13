القبض على مدرس تحرش بطالب داخل دورة المياه بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس اللغات بمنطقة المقطم، لقيامه بالتحرش بطالب داخل دورة المياه.



تبلغ لقسم شرطة المقطم من النجدة شكوى بمدرسة لغات - دائرة قسم شرطة المقطم ، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة / سن ٣٧ مهندسة ومقيمة دائرة القسم ، وبصحبتها نجلها / البالغ من العمر 6 سنوات - الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة ، وقررت بتضررها من المدعو سن ٣٦، مدرس تربية رياضية بالمدرسة، ومقيم دائرة القسم لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة وعثورها على آثار السائل منوي ببنطاله من الخلف " تم التحفظ على البنطال " ، بمواجهة المشكو فى حقه ، أنكر ارتكاب الواقعة .