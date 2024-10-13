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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مدرس تحرش بطالب داخل دورة المياه بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس اللغات بمنطقة المقطم، لقيامه بالتحرش بطالب داخل دورة المياه.


تبلغ لقسم شرطة المقطم من النجدة شكوى بمدرسة لغات -  دائرة قسم شرطة المقطم ، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة / سن ٣٧ مهندسة ومقيمة دائرة القسم ، وبصحبتها نجلها / البالغ من العمر 6 سنوات - الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة ، وقررت بتضررها من المدعو سن ٣٦، مدرس تربية رياضية بالمدرسة، ومقيم دائرة القسم لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة وعثورها على آثار السائل منوي ببنطاله من الخلف " تم التحفظ على البنطال " ، بمواجهة المشكو فى حقه ،  أنكر ارتكاب الواقعة .

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