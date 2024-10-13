تكريم أسر 16 من شهداء ومصابي العمليات الحربية بالأقصر.. صور

استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "إحنا معاك" لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

بدأت الاحتفالية التي نظمتها الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالمراعزة الشرقية بأرمنت الوابورات، المشهرة برقم ١٠٥٧ لسنة ٢٠٠٧، بالتعاون مع منصة تكنو صعيدي، ومبادرة مكانك يهمنا، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، بتلاوة آيات من القرآن الكريم من الشيخ المقرئ محمد سيد أمين، وأعقبها عرض فقرة شعرية من الشاعر محمد صابر، كما تم عرض بعض الاستعراضات من طلاب مدرسة أرمنت الإعدادية بنات بقيادة "سعادة صلاح"، وتم تنظيم الاحتفالية من قبل فريق YLY شباب يدير شباب، واختتمت الفاعليات بتكريم عدد من أسر الشهداء والمحاربين ومصابي العمليات الحربية والارهابية من ابناء محافظة الأقصر.

وفي كلمته قدم محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، الشكر لأسر الشهداء علي ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريين في أمن وسلام واستقرار، معرباً عن تقديره واعتزازه بأسر الشهداء من أبناء الأقصر وأبناء مصر جميعاً، مشيراً إلى أنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ونصرته وكرامته.

تكريم أسر 16 من شهداء ومصابي العمليات الحربية بالأقصر

وقالت فاطمة عتمان عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالمراعزة الشرقية ومنسق عام الاحتفالية، أن الاحتفالية جاءت بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقام للعام الرابع على التوالي، واستهدفت تكريم أسماء شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من أبناء المحافظة، حيث تم تكريم أسر ١٢ بطل من الشهداء و٤ من مصابي العمليات الحربية والإرهابية الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل وطننا الحبيب وهم مثال التضحية والوفاء.

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