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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط: أعمال صيانة طارئة بخط صرف صحي قطر 800 مم بمحطة البركة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن ضعف وانقطاع المياه مؤقت في خدمة المياه عن منطقة حي غرب بمدينة أسيوط وبعض الاماكن المتفرقة بالمدينه، وذلك بسبب حدوث تسريب مفاجئ بخطوط شبكات البنية التحتية.

وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لإصلاح التسريب، حفاظًا على سلامة المياه وصحة المواطنين.

ودعت الشركة المواطنين الكرام في حي غرب إلى ترشيد استهلاك المياه المتاحة لديهم خلال فترة الانقطاع، وتوفير كميات كافية منها للاستخدامات الضرورية.

كما ناشدت الشركة المواطنين بالتعاون مع فرق الصيانة والعمل على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعادة خدمة المياه إلى المنطقة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وستقوم بإبلاغ المواطنين بذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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