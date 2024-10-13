محضر وسب وتشهير.. ما الجديد في قصة صبحي كابر ؟

حرر ملاك مطعم صبحي كابر الجدد، محضرا ضد المالك القديم بقسم شرطة الساحل، بسبب قيامه بغلق الصفحة الرسيمة علي فيسبوك وكذلك غلق الخط الساخن، بالمخالفة لعقود الإتفاق المحررة بينهما.

وحضر لقسم شرطة الساحل، مالك مطعم صبحي كابر الجديد ومقيم دائرة القسم وقرر تضرره من المالك القديم وشهرته صبحي كابر " - لقيام المشكو في حقه بغلق الصفحة الخاصة بالمطعم على مواقع التواصل الإجتماعي وكذا الرقم الساخن على خلاف شروط بيع

المطعم الذي قام بشرائه منه، ما أدي لوجود خلاف بينهم - قام علي إثرها المشكو في حقه بالتعدي عليه بالسب والتشهير بالملاك الجدد علي مواقع التواصل الإجتماعي.