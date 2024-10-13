محافظ الغربية: تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بطنطا

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،على تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي ، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

جاء ذلك خلال متابعته للحملة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية بمنطقة السلخانة بحي ثان طنطا

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر لمحبز بشارع حسن عفيفى بالسلخانة نقص وزن 15 جرام محضر لمخبز بشارع خلاف بالسلخانة نقص وزن 13 جرام، محضر لمخبز بشارع الاباصيرى بالسلخانة نقص وزن 7 جرام ،مخبز بشارع محمد النمر السلخانة عدم وجود لوحة تشغيل ،مخبز بناحية شارع السد العالى نقص وزن 9 جرام .

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير٥ محاضر نقص اشتراطات صحية٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية كما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير٥ محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء



وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.