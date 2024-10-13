منها تجنب الدهون.. نصائح للحفاظ على صحة الكبد

تُعد العناية بالكبد، من الأمور الحيوية للحفاظ على الصحة العامة، حيث يقوم الكبد بعدة وظائف رئيسية منها تنقية الدم من السموم وهضم الدهون وتخزين الفيتامينات والمعادن، ويتمثل الحفاظ على صحة الكبد في وضع النظام الغذائي المتوازن وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات.

الحد من تناول الدهون

يساعد في تحسين وظائف الكبد، الحد من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، لأنها تزيد من العبء على الكبد كذلك يُنصح بتجنب الأطعمة المعالجة والمحتوية على المواد الحافظة والمضافات الصناعيه، كما يجب ممارسة الرياضة بانتظام بكونها تساهم في الحفاظ على صحة الكبد، والنشاط البدني يعزز الدورة الدموية، ويحسن من عملية الهضم مما يقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويساعد في تقليل الوزن الزائد ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

تناول المكملات الغذائية

يجب تناول المكملات الغذائية بحذر في بعض الأحيان، فعلى الرغم من أن المكملات الغذائية مفيدة للكبد مثل الفيتامينات والمعادن، ولكن من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات خاصة، تلك التي يمكن أن تكون سامة للكبد، إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

الفحوصات الطبية الدورية

كذلك يجب إجراء الفحوصات الطبية الدورية، في حال ظهور أي شكوى من الكبد، وتعتبر التحاليل جزءاً أساسياً من العناية بالكبد، كما أنه عند ظهور اي أعراض مثل إصفرار العين ينبغي إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبك، عن أي مشاكل قد تؤثرعلى الكبد مثل التهاب الكبد أو تراكم الدهون الكشف المبكر، يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم المشاكل في الكبد.