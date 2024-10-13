سيناريو حرب غزة يعيد إلى الأذهان مشاهد نزوح 48

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أن إسرائيل لم تكن تهدف إلى القضاء على حماس ولا أي فصيلة فلسطينية أخرى بقدر ما كانت الأرض ذاتها، وسيناريو حرب غزة يعيد إلى الأذهان مشاهد نزوح 1948

قال التقرير، إن سرقة الأرض وطرد أهلها منها حلم إسرائيل الذي لا يموت ولا ينتهي وهو ما بدا واضحًا جليًا خلال حربها التي شنتها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، وعلى مدار عام كامل من تلك الحرب اكشفنا مخططات الاحتلال ومن القاصي والداني.

ولفت التقرير، إلى أن الهدف لم يكن حماس ولا أي فصيلة فلسطينية أخر بقدر ما كانت الأرض ذاتها، ففي الأيام الأولى للعدوان على غزة بدأت إسرائيل في إصدار أوامر لسكان غزة بالنزوح، ومن نزوح إلى نزوح.

وأشار التقرير، إلى أن حال سكان القطاع على مدار العام في مشهد أعاد إلى الأذهان ذلك السيناريو القديم، سيناريو نزوح الأبرز والمجازر الأكثر قسوة وبشاعة، سيناريو العار حينما طردت عصابات الهجنة أهل الأرض ليستلوا عليها عام 1948.

وأوضح التقرير، أنه في ذلك العام المشؤوم الذي لم تفارق ذكراه مخيلة وقلوب الفلسطينيين حتى تلك اللحظة، اعتمدت فيه العصابات الإسرائيلية على تنفيذ العديد من المجازر والمذابح لتحقيق مخططها في سرقة الأرض، فكيف يمكن للتاريخ الملطخ بدماء شهداء وضحايا دير ياسين أن ينسى ما حدث.