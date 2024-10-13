"الشعب الجمهوري": دعوة الرئيس للمستثمرين لتصنيع المنتجات المستوردة يحمي الاقتصاد وينهض بالصناعة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية مثل الشيكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، قرار جرئ ومناسب جدًا في توقيت هام، لأن هذه السلع تستنزف مليارات الدولارات سنويًا، رغم أنه يمكن تصنيعها بسهوبة محليا داخل مصر.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، يؤكد إصرار وعزم الدولة على السير في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدًا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .

وأكد “أبو هميلة”، أن توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية يعود على الاقتصاد المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات، مشيدًا باشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج.