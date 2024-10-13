مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب فى فرانكفورت عن شهر سبتمبر

تُوج الفرعون المصرى الجديد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى، بجائزة أفضل لاعب فى فريقه عن شهر سبتمبر الماضى.

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فوز لاعبه عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب بالفريق للشهر الماضى.

وقدم مرموش أداء قوى خلال شهر سبتمبر، سجل فيه 5 أهداف وصنع هدفين وسدد 24 تسديدة وركض 96 انطلاقة.

ويأتي تتويج مرموش بالجائزة بجانب ترشحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني على نفس الشهر.

ويحتل مرموش صدارة هدافين الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق ثلاث أهداف عن الإنجليزى هارى كين لاعب بايرن ميونيخ.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ ولايبزج صاحبا الصدارة.