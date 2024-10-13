أثر الذكاء الإصطناعي على أداء إدارة الأنشطة التجارية

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 06:52 م

في عالم التجارة الحديث، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أو ما يسمى (AI) أداة أساسية في تحسين إدارة الأنشطة التجارية وزيادة مستوى الجودة والإنتاجية، حيث أن التطور السريع في التقنيات الذكية يعمل على تمكين الشركات في تحسين العمليات التشغيلية وتقديم تجربة عملاء أفضل.

بالرغم من انتشار أنظمة تقنية تشمل برنامج الكاشير، المحاسبة، وإدارة المخزون، إلا أن دمج الذكاء الاصطناعي مع برنامج الفوترة الإلكترونية يضيف قوة إضافية لهذه الأنظمة، ويساهم في تحسين إدارة العمليات التجارية بطرق ذكية وسريعة، مما يعزز سرعة اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء، ويدعم نمو وتوسع الأنشطة التجارية في المستقبل.

فوائد الذكاء الاصطناعي للأنشطة التجارية

توقّع طلبات العملاء المستقبلية

في حال كان برنامج إدارة المخزون مدمج بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستتمكّن الأنشطة التجارية من تحليل بيانات العملاء وتاريخ المشتريات وتوقّع طلباتهم المستقبلية بدقة، بالتالي توفير المنتجات والخدمات المطلوبة في وقتها مما يساهم في تحسين إدارة المخزون والتحكّم به.

ضبط مستويات المخزون

من أهم المميزات التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي في أنظمة البرنامج المحاسبي هو قدرته على مراقبة كميّات المخزون تلقائيًا، وباستخدام التحليلات الذكية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، يمكن للأنشطة التجارية معرفة الكميات المتوفرة من المخزون، وذلك من دون التعرّض لأي أخطاء بشرية في العد والإحصاء.

التقليل من هدر المنتجات

من أهم التحديّات التي تواجه الأنشطة التجارية هو مشكلة الهدر، ولكن مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمتهم، يمكن تحليل عمر المنتج ومدى استهلاكه، ثم تحديد المنتجات التي قد تتعرّض للتلف أو الهدر، بالتالي يسمح للأنشطة التجارية باتخاذ إجراءات مسبقة لتفادي الهدر وتقليل الخسائر.

توفير تكاليف التخزين

تقل الحاجة إلى مساحات ومستودعات تخزين كبيرة مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب تحسين إدارة المخزون وضبط طلبات وأوامر الشراء، حيث تساعد هذه التقنيات في تخزين الكميات المطلوبة في مساحات محدودة مما يساهم في تقليل تكاليف التخزين.

الخاتمة

وكما نشهد اليوم في المملكة العربية السعودية، تعمل الكثير من الشركات على استقطاب أو تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة أنشطتها التجارية، وذلك عن طريق استخدامها في تحليل بيانات العملاء، وتخصيص المنتجات والعروض الترويجية بناءً على تفضيلات ومشتريات المستهلكين.

ومن أهم الشركات التقنية التي تقدم برنامج الفوترة الإلكترونية وتجمع برنامج المحاسبة وبرنامج الكاشير وبرنامج إدارة المخزون في نظام واحد هي شركة رِواء، حيث تتميز بتقديمها لتقارير مالية دقيقة ومحدّثة تسهّل على أصحاب الأنشطة التجارية تحليلها واستخراج معطيات مساعدة في تحسين إدارة أنشطتهم التجارية.

من هنا نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة نجاح لا غنى عنها وذلك بسبب قدرته على دفع الشركات في صدارة المنافسة، لذا يعتبر تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اختيار، ولكن ضرورة للنجاح والنمو في هذا العصر الرقمي المتسارع.