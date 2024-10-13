محافظ سوهاج يزف بشرى سارة لـ معلمات إدارة دار السلام التعليمية

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تقليل الاغتراب لمعلمات العلوم المنتدبات ندب جزئي لإدارة دار السلام، وإلغاء الندب وعودتهن إلى الإدارات التعليمية محل إقامتهن، وعددهم 6 معلمات بالمرحلة الابتدائية، و 30 بالمرحلة الإعدادية.



وأوضح المحافظ، أنه سيتم توفير البديل من خلال التشغيل بنظام الحصة لتحقيق الاستقرار بالعملية التعليمية، مؤكدًا حرصه على توفير الاستقرار والدعم لجميع عناصر العملية التعليمية.



وأشار إلى أنه يمكن لجميع المعلمين المستهدفين التوجه للإدارة التعليمية لمعرفة موعد انتهاء اغترابهم تحقيقا للاستقرارالاجتماعي والنفسي ورفع الأعباء المالية.