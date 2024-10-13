استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ شمال غزة

استشهد 5 أطفال فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في محيط قهوة غبن بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 42،227 فلسطينيا، وإصابة 98،464 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف من المفقودين تحت الأنقاض.