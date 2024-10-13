رئيس الوزراء: 20 ألف شخص من 172 دولة و59 وزيرًا سيشاركون في المنتدى الحضري بالقاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المنتدى الحضري العالمي فرصة لرؤية الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشارك به أكثر من 20 ألف مشارك من 172 دولة و59 وزيرًا على مستوى العالم.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 350 مليار جنيه، والمرحلة الثانية سيتم البدء فيها خلال العام المالي المقبل .

وأكد أن العاصمة الإدارية واحدة من ضمن مدن الجيل الرابع، موضحًا أنه من المتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشارك خلال فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي.

ومن جانبها استعرضت انا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، تفاصيل واجندة المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر، نوفمبر المقبل ، موجهة الشكر لمصر وقيادتها، مؤكدة إنها لمست التطوير العمراني الذي حدث بالقاهرة خاصة في مجال التعامل مع المناطق العشوائية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، أن القاهرة مدينة من التاريخ العريق، تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات.

وأعلن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الهام وهو المنتدى الحضرى العالمي والذي يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى، موضحًا أن هذا الحدث فرصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة تعزز من جهود التنمية الحضرية.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.