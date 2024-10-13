لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف معبرا حدوديا مع سوريا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارة على جرود الهرمل الشمالية الغربية مستهدفا معبرا حدوديا مع سوريا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طيران الاحتلال شن غارتين على بلدتي مشغرة وقليا في البقاع الغربي ; مما أدى إلى تدمير مبنى بلدية قليا بالكامل.. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات في الغارتين.

وفي النبطية.. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني عند منطقة المدور تحت دير مار ميما في ديرميماس فيما شن غارات على بلدة الريحان ومنطقة المحمودية وأطراف بلدة عيتا الشعب.. كما خرق جدار الصوت على أربع دفعات فوق منطقة الزهراني شمال نهر الليطاني.

ومن جانبه.. أعلن حزب الله قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في "خلة وردة" بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.